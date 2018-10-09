Украинскую певицу Ани Лорак, которая разводится со своим мужем, Муратом Налчаджиоглу, высмеяли в сети, перефразировав строки одной из ее песен.

Сейчас артистка активно гастролирует по российским городам. Перед поездкой в Екатеринбург она опубликовала на своей странице в Instagram короткий ролик, который начинается строчками из припева ее песни "Сумасшедшая".

Многие пользователи вместо слов "развернусь, и прыгну тебе в руки" услышали "разведусь".

Ранее мы писали о том, что "развод" Ани Лорак вызвал ажиотаж в сети.