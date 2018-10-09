В Болгарии задержан иностранец, подозреваемый в жестоком убийстве журналистки Виктории Мариновой.

По предварительным, но неподтвержденным данным, подозреваемый - гражданин Румынии, у которого нашли молдавский паспорт, сообщает местное издание Darik News.

Задержанного доставили в полицию города Рус.

До этого прокурор Георгий Георгиев заявил, что смерть тележурналистки наступила от многочисленных ударов по голове. Кроме того, Викторию душили и изнасиловали. Следствие рассматривает две основные версии: профессиональная деятельность журналистки и ее личная жизнь.

Маринову убили 6 октября. Журналистка занималась делами о хищении средств из фондов Европейского Союза.