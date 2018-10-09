Взрывы в Ичне: очаги пожара локализовали [ Редактировать ]
Очаги пожара на территории 6-го арсенала Министерства обороны в Черниговской области локализованы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
"По состоянию на 14:00 очаги пожара локализованы. Интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, над территорией складов наблюдается задымленность, раздаются одиночные взрывы", - говорится в сообщении.
Чтобы локализовать пожар на 6-й Арсенал для усиления штатной пожарной и другой техники Вооруженных Сил Украины доставили инженерную машину разграждения. На месте пожара работают пожарные танки ГПМ-54.
"Учитывая также фактор уменьшения задымленности, оперативным штабом было принято решение о проведении аэроразведки над местом чрезвычайного происшествия", - добавили в Минобороны.
Напомним, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область.
Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.
Состоянием на утро 9 октября, зафиксировано 2-3 взрыва с секунду.
Петр Порошенко срочно созвал силовиков.
Согласно информации на 8:00 9 октября, погибших нет. 63 человека из Ични обратились в больницу.
По фактам взрывов и пожара на военных складах начато уголовное производство.
В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.
Тем временем некоторые из снарядов прилетели в город, застряли в асфальте, но не разорвались.
по теме
На Чернігівщині горять військові склади
В радіусі 30 кілометрів закрили повітряний простір, тимчасово припинено рух автошляхами та залізницею
Взрывы в Ичне: из зоны ЧП эвакуировали 10 тыс человек (фото, видео)
В Ичнянском районе Ични Черниговской области продолжается эвакуация населения. На территорию выдвинулись бронегруппы
Взрывы в Ичне: Гройсман срочно вылетел на место ЧП
Премьер министр Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область
Поблизу Ічні вибухнули військові склади: почалася евакуація мешканців
Рятувальники, поліція та військові розгорнули оперативний штаб з ліквідації надзвичайної події і вже почали евакуйовувати людей
Взрывы в Черниговской области: горят военные склады
В Черниговской области вспыхнул пожар на военном арсенале. Людей эвакуируют