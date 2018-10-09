Очаги пожара на территории 6-го арсенала Министерства обороны в Черниговской области локализованы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"По состоянию на 14:00 очаги пожара локализованы. Интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, над территорией складов наблюдается задымленность, раздаются одиночные взрывы", - говорится в сообщении.

Чтобы локализовать пожар на 6-й Арсенал для усиления штатной пожарной и другой техники Вооруженных Сил Украины доставили инженерную машину разграждения. На месте пожара работают пожарные танки ГПМ-54.

"Учитывая также фактор уменьшения задымленности, оперативным штабом было принято решение о проведении аэроразведки над местом чрезвычайного происшествия", - добавили в Минобороны.

Напомним, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область.

Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

Состоянием на утро 9 октября, зафиксировано 2-3 взрыва с секунду.

Петр Порошенко срочно созвал силовиков.

Согласно информации на 8:00 9 октября, погибших нет. 63 человека из Ични обратились в больницу.

По фактам взрывов и пожара на военных складах начато уголовное производство.

В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.

Тем временем некоторые из снарядов прилетели в город, застряли в асфальте, но не разорвались.