Представление прокуратуры больше похоже на рекламу Вилкула - журналист [ Редактировать ]
По мнению журналиста Алены Яхно, заседание регламентного комитета, на котором рассматривалось повторное представление ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности с депутата Верховной Рады Александра Вилкула, больше напоминало бесплатную рекламу Вилкула. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Вилкул: "Я никуда уезжать не собираюсь, мое здоровье крепкое, я продолжу свою политическую деятельность и не позволю вам грабить страну". Я, признаться, смотрела заседание регламентный комитет не с самого начала (опоздала на 20 минут), но пока то, что я вижу, похоже на бенефис Вилкула и его бесплатную многочасовую рекламу на всех информационных каналах. Ну и, надо признать, Баганец сейчас выступает очень убедительно. Там реально все шито белыми нитками", - подчеркнула она.
Напомним, во время рассмотрения Регламентным комитетом ВР повторного представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с народного депутата Александра Вилкула выяснилось, что свидетели давали показания против него под давлением. Кроме того, народный депутат предоставил ряд доказательств того, что дело является сфабрикованным, а законы, на которые ссылается прокуратура, в том числе, Земельный Кодекс прекратили свое действие еще в 2001 году.
В ходе заседания комитета Александр Вилкул предоставил официальные документы, в том числе, решение Никопольского суда, о том что его телефон незаконно прослушивается без разрешения парламента.
На основании вновь открывшихся фактов Регламентный комитет на два дня отложил публикацию своего решения до получения официальных разъяснений от Генеральной прокуратуры.
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