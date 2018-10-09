Корь в Украине: количество больных стремительно растет [ Редактировать ]
В течение 40-й недели текущего года Министерство здравоохранения зафиксировало на 3% больше случаев заболевания корью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения (МЗ).
"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, на протяжении 40-й недели 2018 года корью заболели 554 человека - 157 взрослых и 397 детей. Это на 3% больше, чем на предыдущей неделе", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минздраве, высоким остается уровень заболеваемости корью среди детей.
В ведомстве также сообщили, что с начала года корью в Украине заболели 32 489 человек - 13 013 взрослых и 19 476 детей.
Больше всего случаев кори медики зафиксировали во Львовской (всего 6460 человек: 1994 взрослых и 4466 детей), Закарпатской (всего 3149 человек: 601 взрослый и 2548 детей), Ивано-Франковской (всего 3029 человек: 858 взрослых и 2171 ребенок), Одесской (всего 2467 человек: 1241 взрослый и 1226 детей), городе Киеве (всего 2250 человек: 1419 взрослых и 831 ребенок) и Тернопольской (всего 1219 человек: 668 взрослых и 1151 ребенок) областях.
Всего с начала года от осложнений кори умерло 14 человек: десять детей и четверо взрослых.
Напомним, на Прикарпатье вводят карантин из-за вспышки кори.
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