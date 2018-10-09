В Китае у мужчины в мозгу обнаружили гвоздь. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина работает на цементной фабрике, он смотрит за данными камер наблюдения, не имея отношения к гвоздям и другим строительным материалам.

Рабочий обратился в больницу спустя неделю после того, как у него появились головные боли. Врачи с удивлением констатировали, что в череп больного вбит гвоздь длиной 48 миллиметров. При этом все анализы мужчины были в норме.

Сам китаец не имеет представления откуда у него в черепе мог появиться гвоздь. Теперь мужчину ждет операция в столице штата Ухане.

Ранее мы писали о том, что в Индии хирурги извлекли 600 гвоздей из желудка пациента.