21-летнюю Даниелу Зивков, победительницу конкурса красоты "Мисс Австрия", лишили титула. Оказалось, что девушка неоднократно нарушила условия контракта. Об этом сообщает "Сегодня".

Как заявил исполнительный директор Miss Austria Corporation Йорг Риггер, с момента присвоения титула Зивков, она "неоднократно нарушала условия договора", даже несмотря на многочисленные замечания.

Известно, что Даниела несколько раз выступала в СМИ без согласия комитета, также она не использовала продукты, которые должна была использовать.

Это было ранее оговорено в договоре. Кроме этого, в сеть попало фото девушки, на котором она запечатлена на фоне автомобиля, реклама марки которого не соответствует условиям договора.

Ранее мы писали о том, что победительницу конкурса наказали за обман и отобрали корону.