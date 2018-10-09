У ПАРЄ обговорили ускладнення накладання санкцій [ Редактировать ]
Пристрасті по Росії. Парламентська асамблея Ради Європи дискутує довкола ускладнення механізму накладання санкцій на національні делегації. Що, на думку українських представників поверне Росію в ПАРЄ. Найяскравіші коментарі - далі в сюжеті.
Найгарячіші дебати тижня стартували після доповіді бельгійського делегата Петри де Суттер. Саме вона підготувала документ про зміни до регламенту. Українська делегація, як і обіцяла, влаштувала жорсткий опір пропозиціям. Ось один із представників Верховної Ради вирішив продемонструвати дієвий спосіб вберегтися від токсичності Росії, яка, на його думку, може повернутися в асамблею в разі ухвалення документу.
"Я вважаю, ми всі маємо підготуватися до так званого діалогу з російськими представниками. Особисто я - підготувався. Це рукавиці для захисту від токсичних речовин. Вони потрібні нам усім, щоб вітатися за руку з російськими представниками або тримати ручку дверей для них. Бо в іншому випадку це буду небезпечним для наших життів", - говорить Олексій Гончаренко, член української делегації в ПАРЄ.
Відсилки до отруєння в Солсбері та інших злочинів російського режиму неодноразово звучали в ПАРЄ. Проте їх замало, аби переконати генсека Ради Європи. Він наполягає на відновленні діалогу з РФ.
"Пан Гончаренко спрямував свій виступ до мене, бо нібито це я хочу домогтися повернення Російської Федерації до цієї Асамблеї. Це не була моя особиста ініціатива. Я не втручаюся в дебати. Моя думка з цього приводу така - не можна позбавляти людей, які засідають у цій залі, права на голосування", - говорить Турбйорн Ягланд, генеральний секретар Ради Європи.
Обговорення документу триває. Делегати вносять правки, і пізніше ввечері голосуватимуть "За" чи "Проти" фінального варіанту.
по теме
В Страсбурге стартовала осенняя сессия ПАСЕ: итоги первого дня
В Страсбурге стартовала осенняя сессия ПАСЕ. На этот раз ассамблея сосредоточит свои усилия на преодолении внутренних проблем. В частности, депутаты дискутируют о внесении определенных регламентных изменений
На сесії ПАРЄ обговорють зміни у регламент
У Страсбурзі стартувала осіння сесія ПАРЄ. Цього разу асамблея зосередить свої зусилля - на подоланні внутрішніх проблем. Зокрема, депутати обговорять певні регламентні зміни
Росії можуть повернути право голосу у ПАРЄ
У кулуарах говорять про потужне російське лобі, а також про потребу в російському фінансуванні
Сессия ПАСЕ рассмотрит вопрос о России
В Страсбурге стартует осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Глава Пентагона отметил прогресс в переговорах с КНДР
Переговоры политиков длились около 2х часов - за это время успели обсудить денуклеаризацию Северной Кореи и второй американо-северокорейский саммит