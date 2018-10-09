Пристрасті по Росії. Парламентська асамблея Ради Європи дискутує довкола ускладнення механізму накладання санкцій на національні делегації. Що, на думку українських представників поверне Росію в ПАРЄ. Найяскравіші коментарі - далі в сюжеті.

Найгарячіші дебати тижня стартували після доповіді бельгійського делегата Петри де Суттер. Саме вона підготувала документ про зміни до регламенту. Українська делегація, як і обіцяла, влаштувала жорсткий опір пропозиціям. Ось один із представників Верховної Ради вирішив продемонструвати дієвий спосіб вберегтися від токсичності Росії, яка, на його думку, може повернутися в асамблею в разі ухвалення документу.

"Я вважаю, ми всі маємо підготуватися до так званого діалогу з російськими представниками. Особисто я - підготувався. Це рукавиці для захисту від токсичних речовин. Вони потрібні нам усім, щоб вітатися за руку з російськими представниками або тримати ручку дверей для них. Бо в іншому випадку це буду небезпечним для наших життів", - говорить Олексій Гончаренко, член української делегації в ПАРЄ.

Відсилки до отруєння в Солсбері та інших злочинів російського режиму неодноразово звучали в ПАРЄ. Проте їх замало, аби переконати генсека Ради Європи. Він наполягає на відновленні діалогу з РФ.

"Пан Гончаренко спрямував свій виступ до мене, бо нібито це я хочу домогтися повернення Російської Федерації до цієї Асамблеї. Це не була моя особиста ініціатива. Я не втручаюся в дебати. Моя думка з цього приводу така - не можна позбавляти людей, які засідають у цій залі, права на голосування", - говорить Турбйорн Ягланд, генеральний секретар Ради Європи.

Обговорення документу триває. Делегати вносять правки, і пізніше ввечері голосуватимуть "За" чи "Проти" фінального варіанту.