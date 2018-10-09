Отруєння Скрипалів: журналісти розкрили особу другого підозрюваного [ Редактировать ]
Нове викриття у справі Скрипалів. Журналісти-розслідувачі розкрили особу другого підозрюваного в отруєнні "Новичком". Виявилося, що справжнє ім'я Петрова - Олександр Мішкін. Він військовий лікар та офіцер ГРУ Росії. Що ще "розкопали" журналісти - Світлана Чернецька з Лондона.
А от і не Петров, - запевняють журналісти групи Беллінгкет. Це розслідувачі, які вже підтвердили, що і Боширов - насправді не Боширов, а Анатолій Чепіга. Петров же виявився Олександром Мішкіним із маленького селища Лойга, що в Архангельській області. Він добре вчився в школі та був місцевим ді-джеєм на дискотеках. Після одинадцятого класу вступив до Військово-медичної академії в Петербурзі. Це головний російський центр підготовки військових лікарів. Там його й завербували в агенти розвідки.
"Сейчас, конечно же, российская власть находится в очень тяжелой ситуации, поскольку с одной стороны очень хочется обвинить журналистов в том, что они получили доступ к закрытой информации, с другой стороны это вынудит их признать, что информация подлинная", - говорить Роман Доброхотов, журналіст-розслідувач.
Як і його колега, Мішкін теж отримав звання Героя Росії. І теж, наймовірніше, за участь в спецопераціях в Україні. Зафіксовані кілька поїздок спецагента-лікаря до Києва, які припали на період подій Майдану-2013. Поки що невідоме військове звання Мішкіна. З огляду на освіту та трудовий стаж, він, імовірно, підполковник або полковник ГРУ.
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