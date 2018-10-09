Засуджений у Криму український політв'язень Володимир Балух - призупиняє голодування, до етапу в російську колонію. Про це йдеться в його листі, який у Києві зачитав архієпископ української православної церкви Климент.

Балух написав, що не буде "вживати їжу з рук окупантів" і продовжить голодування після того, як його переправлять до колонії в Російській Федерації.

Активіст також додав, що у разі смерті - просить його тіло не залишати на окупованій території, а повернути до України. Володимир Балух голодував протягом 205 днів.