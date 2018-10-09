Багато людей досі залишаються без доступу до їжі та питної води

В Індонезії продовжує зростати кількість жертв внаслідок потужного землетрусу на острові Сулавесі. За офіційними даними - 2002 особи загинули, ще понад 5 тисяч вважаються зниклими безвісти.

Рятувальні бригади намагаються дістатися віддалених районів острова, де ще можуть бути люди. Роботі заважають зсуви ґрунту, які буквально "поховали" під собою житлові будинки.

Багато людей досі залишаються без доступу до їжі та питної води.