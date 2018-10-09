С военных складов вблизи города Ичня Черниговской области до начала чрезвычайной ситуации успели вывезти 56,5 тысячи тонн боеприпасов. Об этом сообщил советник президента Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

Со складов в Ичне успели вывезти 56,5 тысяч тонн боеприпасов. Надо было вывезти уже вполовину меньше, а остальное утилизировать, потому что там хранилось много старого. 56,5 тысяч тонн боеприпасов. Это полторы тысячи железнодорожных вагонов, несколько сотен длинных эшелонов. За перевозку боеприпасов МО платит, бесплатно нам никто ничего не перевозит.

По его словам, комплексная программа строительства новых баз и арсеналов - более 10 млрд гривен. В 2018 году было выделено 500 миллионов.

"В следующем году планировали сократить до 400 миллионов. Удалось отстоять. Начали строить новую базу, строительство идет по графику, и с 15 хранилищ уже готовы 4", - отметил Бирюков.

Он добавил, что периметр базы составляет более 8 километров. А ее территория - 680 гектаров.

"Весной начали строить новые периметр охраны, окончание работ было запланировано на конец ноября. ... Кроме подразделений ВОХРа, в штат ввели батальон охраны из военнослужащих. Начали комплектования. Но встал вопрос с расселением, ведь жилого фонда там практически нет", - сообщил Бирюков.

В районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область.

Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

Состоянием на утро 9 октября, зафиксировано 2-3 взрыва с секунду.

Петр Порошенко срочно созвал силовиков.

Согласно информации на 8:00 9 октября, погибших нет. 63 человека из Ични обратились в больницу.

По фактам взрывов и пожара на военных складах начато уголовное производство.

В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.

Тем временем некоторые из снарядов прилетели в город, застряли в асфальте, но не разорвались.

По состоянию на 14:00 очаги пожара локализованы.

В то же время, народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что был уничтожен стратегический запас боеприпасов для "Градов", которые Украина не производит.