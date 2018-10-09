Взрывы в Ичне: вблизи складов прогремели новые взрывы [ Редактировать ]
Вблизи военных складов у города Ичня Черниговской области произошел новый мощный взрыв. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.
Новый взрыв прогремел примерно в 17:20 на расстоянии примерно 10-15 км от склада. Была желтая вспышка на горизонте, от которой начали улетать горящие обломки, а потом поднялся новый столб дыма. После этого взрывы участились. Их интенсивность составляла примерно 2 взрыва в секунду.
По состоянию на 18:30 на горизонте видны желтые вспышки и столб дыма.
Напомним, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область.
Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.
Состоянием на утро 9 октября, зафиксировано 2-3 взрыва с секунду.
Петр Порошенко срочно созвал силовиков.
Согласно информации на 8:00 9 октября, погибших нет. 63 человека из Ични обратились в больницу.
По фактам взрывов и пожара на военных складах начато уголовное производство.
В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.
Тем временем некоторые из снарядов прилетели в город, застряли в асфальте, но не разорвались.
По состоянию на 14:00 очаги пожара локализованы.
В то же время, народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что был уничтожен стратегический запас боеприпасов для "Градов", которые Украина не производит.
С военных складов до начала чрезвычайной ситуации успели вывезти 56,5 тысячи тонн боеприпасов.
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