Вблизи военных складов у города Ичня Черниговской области произошел новый мощный взрыв. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.

Новый взрыв прогремел примерно в 17:20 на расстоянии примерно 10-15 км от склада. Была желтая вспышка на горизонте, от которой начали улетать горящие обломки, а потом поднялся новый столб дыма. После этого взрывы участились. Их интенсивность составляла примерно 2 взрыва в секунду.

По состоянию на 18:30 на горизонте видны желтые вспышки и столб дыма.

Напомним, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область.

Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

Состоянием на утро 9 октября, зафиксировано 2-3 взрыва с секунду.

Петр Порошенко срочно созвал силовиков.

Согласно информации на 8:00 9 октября, погибших нет. 63 человека из Ични обратились в больницу.

По фактам взрывов и пожара на военных складах начато уголовное производство.

В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.

Тем временем некоторые из снарядов прилетели в город, застряли в асфальте, но не разорвались.

По состоянию на 14:00 очаги пожара локализованы.

В то же время, народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что был уничтожен стратегический запас боеприпасов для "Градов", которые Украина не производит.

С военных складов до начала чрезвычайной ситуации успели вывезти 56,5 тысячи тонн боеприпасов.