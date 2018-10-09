Саперы из Балаклеи отправились ликвидировать последствия взрывов в Ичне [ Редактировать ]
Начальника хранения вооружения арсенала в Балаклее восстановили в должности. Такое решение принял Харьковский апелляционный админсуд. Помимо этого Сергею Кравченко должны выплатить зарплату и премии за все время, пока он был отстранен от службы.
Сам же склад по-прежнему находится под усиленной охраной. Такие меры ввели после взрывов весной 2017, а затем ужесточили после пожара в мае этого года. Здесь установили несколько комплексов противодействия беспилотникам. Спустя почти полтора года разминирование на территории склада продолжается.
Снаряды, которые не разорвались во время пожаров, вывозят и утилизируют каждый день. Завершить работы военные планировали до конца года, но после сегодняшних взрывов - часть саперов из Балаклеи отправится в Ичню.
"Арсенал постійно перебуває в посиленому режимі з охорони. Як кажуть, всі заходи, які можливі, які виділяються у нас, засоби застосовуються даби не допустить повтору даної ситуації. Звичайно, у нас появилися засоби РЕБ - радіоелектронної боротьби, для боротьби з безпілотними літальними апаратами", - говорит Александр Мирон, заместитель начальника воинской части А 1352 по вопросам морально-психологического обеспечения Балаклеи.
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