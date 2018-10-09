Отравление Скрипалей: журналисты раскрыли новые подробности дела [ Редактировать ]
Новое разоблачение в деле Скрипалей. Журналисты-расследователи раскрыли личность второго подозреваемого в отравлении новичком. Оказалось, что настоящее имя Петрова - Александр Мишкин. Это военный доктор и офицер ГРУ России. Что еще раскопали журналисты - в материале Светланы Чернецкой.
"Мы на самом деле те, кого показывали. - Руслан Боширов - Александр Петров. - Это ваши настоящие имена? - Да".
А вот и не Петров, уверяют журналисты группы "Беллингкет". Это расследователи, которые уже подтвердили, что и Боширов не Боширов, а Анатолий Чепига. Петров же оказался Александром Мишкиным из маленького поселка Лойга в Архангельской области. Он хорошо учился в школе и был местным диджеем на дискотеках. После 11 класса поступил в Военно-медицинскую академию в Петербурге. Это главный российский центр подготовки военных врачей. Там его и завербовали в агенты разведки.
"Сейчас, конечно же, российская власть находится в очень тяжелой ситуации, поскольку с одной стороны очень хочется обвинять журналистов в том, что они получили доступ к закрытой информации, с другой стороны это вынудит их признать, что информация подлинная", - говорит Роман Доброхотов, журналистов-расследователей.
Как и его коллега, Мишкин получил звание Героя России. И тоже, скорее всего, за участие в спецоперациях в Украине. Зафиксированы несколько поездок доктора-спецагента, которые пришлись на время Майдана в 2013. И в "Беллингкет" уверяют, что он непосредственно участвовал в захвате госучреждений на востоке страны. Пока неизвестно воинское звание Мишкина. Учитывая образование и трудовой стаж, он скорее всего подполковник или полковник ГРУ.
Все эти данные журналистам "Беллингкет" удалось добыть из открытых источников: паспортной базы и базы регистрации машин и квартир. Также они провели многочисленные интервью со знакомыми Мишкина и бывшими и нынешними агентами. Всю собранную информацию "Беллингкет" уже передал Скотланд-Ярду. Там продолжают расследование отравлений в Солсбери.
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