В Харьковской области собрали гуманитарную помощь для пострадавших в Ичне [ Редактировать ]
Жители Харьковской области, которые пережили взрывы на двух арсеналах в Лозовой в 2008 году и Балаклее в 2017, первыми откликнулись на ЧП в Ичне.
За полдня они собрали для пострадавших - гуманитарную помощь. 22 тонны продуктов. Их предоставили предприятия региона. Желающие помочь привозили продукты из разных концов области в центр Харькова. Затем курсанты-спасатели собрали все в одну фуру, которая и отправилась в Черниговскую область. К пострадавшим от взрывов людям груз прибудет сегодня ночью.
"С утра мы начали работать с нашими районами, с нашими предприятиями, предпринимателями, и с трех часов начали загружать машины. Это хлеб, вода, мука. Овощи, колбаса, сахар, масло растительное. Т.е. то, что необходимо людям на первое время для того, чтобы пережить данные трудные моменты", - говорит Светлана Калачева, руководитель службы торговли и питания на случай чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации.
по теме
Взрывы на складах в Ичне: хронология происшествия
В Министерстве обороны сообщили, что спасатели локализовали очаги пожара на военном складе под ичней в Черниговской области
В Ичне зафиксировали увеличение интенсивности взрывов - Минобороны
Во вторник, 9 октября, после 18:00 в Ичне зафиксировано увеличение интенсивности взрывов, которое длилось почти час
Взрывы в Ичне: вблизи складов прогремели новые взрывы
Вблизи военных складов у города Ичня Черниговской области произошел новый мощный взрыв
Взрывы в Ичне: со складов вывезли тысячи тонн боеприпасов
С военных складов вблизи города Ичня Черниговской области до начала чрезвычайной ситуации успели вывезти 56,5 тысячи тонн боеприпасов
На складі у Ічні снаряди зберігалися просто неба
За роки війни в Україні ще вже п'ята пожежа на складах з боєприпасами. І в кожному випадку - причинами військові та правоохронці називають неналежну охорону арсеналів
Вибухи на Чернігівщині: Гройсман зустрівся з власниками постраждалих будинків
Тривожні новини з міста Ічня чернігівської області сьогодні надходили протягом дня. Вночі там загорілися склади з боєприпасами. Щохвилини лунало по кілька вибухів. З міста та прилеглих сіл евакуювали близько 12 тисяч жителів