Жители Харьковской области, которые пережили взрывы на двух арсеналах в Лозовой в 2008 году и Балаклее в 2017, первыми откликнулись на ЧП в Ичне.

За полдня они собрали для пострадавших - гуманитарную помощь. 22 тонны продуктов. Их предоставили предприятия региона. Желающие помочь привозили продукты из разных концов области в центр Харькова. Затем курсанты-спасатели собрали все в одну фуру, которая и отправилась в Черниговскую область. К пострадавшим от взрывов людям груз прибудет сегодня ночью.

"С утра мы начали работать с нашими районами, с нашими предприятиями, предпринимателями, и с трех часов начали загружать машины. Это хлеб, вода, мука. Овощи, колбаса, сахар, масло растительное. Т.е. то, что необходимо людям на первое время для того, чтобы пережить данные трудные моменты", - говорит Светлана Калачева, руководитель службы торговли и питания на случай чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации.