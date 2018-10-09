Сегодня в ПАСЕ говорили о санкциях против национальных делегаций. Дебаты развернулись нешуточные. Чем закончилась дискуссия - узнаем от Ирины Ивановой.

Самые жаркие дебаты стартовали после доклада бельгийского делегата Петры де Суттер. Именно она подготовила документ об изменениях в регламент. Украинская делегация, как и обещала, устроила жесткую критику ее предложений. Один из представителей Верховной Рады решил продемонстрировать способ, как уберечься от России, которая, по его мнению, может вернуться в ассамблею в случае принятия нового документа.

"Я считаю, мы все должны подготовиться к так называемому диалогу с российскими представителями. Лично я - подготовился. Это перчатки для защиты от токсичных веществ. Они нужны нам всем - чтобы здороваться за руку с российскими представителями или держать ручку двери для них. Потому что в противном случае это буду опасным для наших жизней", - говорит Алексей Гончаренко, член украинской делегации в ПАСЕ.

Отсылки к отравлению в Солсбери неоднократно звучали в ПАСЕ. Однако их недостаточно, чтобы убедить генсека Совета Европы. Он настаивает на возобновлении диалога с РФ.

"Господин Гончаренко направил свое выступление ко мне, потому что якобы это я хочу добиться возвращения Российской Федерации в этой Ассамблеи. Это не была моя личная инициатива. Я не вмешиваюсь в дебаты. Мое мнение по этому поводу таково - нельзя лишать людей, которые заседают в этом зале, права на голосование", - говорит Турбьерн Ягланд, генеральный секретарь Совета Европы.

Дебаты длились целый день. В перерыве эмоции только усилились.

"Сьогодні Україна фактично змушує Раду Європи згадати про принципи, про які вони нам декларують. Вони участь наше суспільство, розказують, що маєм жити як в Європі, для початку треба по правді жити. вертати чи не вертати російську делегацію, тому що їм не платять гроші, я думаю, що це не предмет для дискусії", - говорит Олег Ляшко, член украинской делегации в ПАСЕ.

Судьба доклада была решена во время вечернего голосования. Документ, который наделал много шума в ПАСЕ, вернули на доработку. Это автоматически закрыло путь России в ПАСЕ в следующем году. Но и продлило конфликт, который существует между ассамблеей и комитетом министров.

"Это означает, что мы вернулись в точку один, с той точки, с которой мы начинали. Вот эта проблемная ситуация между двумя уставными органами Совета Европы - комитетом министров и парламентской ассамблеей остается, дискуссия продолжается, дебаты по этому вопросу продолжаются", - говорит Юлия Левочкина, первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ.

Доклад отправили на доработку в три комитета. По мере готовности его вынесут на голосование на одной из последующих сессий ПАСЕ.