Вернуться в свои дома местные жители смогут только завтра

В Министерстве обороны сообщили, что спасатели локализовали очаги пожара на военном складе под Ичней в Черниговской области. "Интенсивность взрывов продолжает сокращаться, над территорией складов наблюдается задымленность, раздаются одиночные взрывы", сообщают в ведомстве. На месте происшествия работают пожарные танки.

Там же находится и наш корреспондент Богдан Вербицкий. От него мы узнаем последние новости. Добрый вечер, Богдан, что сейчас происходит на территории арсенала и какие основные версии ЧП?

Добрый вечер, Наталья. Пожар на складе боеприпасов пока продолжается. К вечеру взрывы участились. Силовики уже начали расследование ЧП. По основной версии полиции, это - диверсия со стороны Российской Федерации. Такое же предположение во время заседания военного кабинета во главе с президентом Петром Порошенко высказали и в СБУ.

Кроме того, в спецслужбе не отрицают, что причиной детонации стало либо нарушение правил пожарной безопасности, либо же это был умышленный поджог с целью скрыть нехватку боеприпасов. Президент, во время совещания с силовиками, распорядился провести тщательное расследование, в частности допросить всех, кто в прошлую ночь охранял склады.

"Я чекаю швидких результатів розслідування і дуже відповідальних, бо коли ми одночасно маємо підриви трьох складів, коли за 20 хв після цього одночасно підриваються ще 6 складів, при чому вибірково, не там де зберігаються розукомплектовані боєприпаси або стрілецька зброя, а саме системи залпового вогню, враховуючи близькість до російського кордону, не випадково що основною версією СБУ і прокуратури є диверсія", - говорит Петр Порошенко, президент Украины.

Напомню, первые взрывы местные жители услышали около трех часов ночи. Как проходила эвакуация и когда люди смогут вернуться домой - все подробности в нашем материале.

Около трех часов ночи жители ични и близлежащих сел проснулись от громких взрывов и ярких вспышек в небе. Признаются - подобного еще никогда не видели.

"Вийшла жінка. Каже, вроді гримить. Я вийшов на двір кажу, нє, це не гримить. Це воєнбаза.. І облако і взриви дуже великі були", - говорит Анатолий Липовец, житель Ични.

"Страшне. І зарево і вибухи. Ми ж там недалеко. Три кілометри навпростець", - говорит Надежда Литвиненко, жительница Ични.

Пожар охватил сразу пять складов арсенала. Спустя несколько минут после первых взрывов в ичне и близлежащих поселках объявили эвакуацию.

"Приїжджала машина і сказала, щоб до евакуаціі готовились. Ну ми собрались на спіху хто як", - говорит Надежда Литвиненко, жительница Ични.

"Ну шо, оділися документи в руки, у "Москвіча", - говорит Анатолий Липовец.

На место ЧП выехало высшее руководство вооруженных сил и спасателей. Согласно сводкам ГСЧС в первые часы эвакуировали 12 тысяч местных жителей. В радиусе 30 километров закрыли воздушное пространство. Также остановили движение автотранспорта и поездов.

"Там наразі працюють пожежні танки, які спеціально прибули з Десни. Всі саперні роботи будуть проведені лише після того, як буде потушено цю пожежу. Один із підрозділів збройних сил зараз проводить там аерозвідку", - говорит Дмитрий Гуцуляк, пресс-офицер ВСУ.

По факту ЧП в Минобороны и СБУ начали следствие.

"Перевіряється кілька версій зокрема здійснення диверсій... Опитування чергових на постах - 4 місцях арсеналу підтверджують", - говорит Родион Тимошенко, заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Доклада силовиков ждет и президент Петр Порошенко. Глава государства требует скорейшего расследования пожара на складе. Проследил за ходом эвакуации и премьер - Владимир Гройсман. Глава правительства проинспектировал временные приюты для пострадавших и пообещал помочь с ремонтом домов.

"Знаєте, я говорю завжди так, що зруйнується будинок - ми його відновимо, зруйнується дах - ми його відремонтуємо, але саме головне це безпека і здоров'я людей і дітей. От над цим сьогодні працюємо в повній координації і все зробимо для того, щоб швидко повернутись", - заявил Владимир Гройсман.

А пока вернуться домой не получается, волонтеры создают домашние условия для эвакуированных.

"Перші страви, супи, борщі. У нас є каші картоплі, макарони, бутерброди. Всі нам допомагають. І школа і місцеві, всі приносять продукти", - говорит Нина Щербина, повар.

Но если с продуктами проблем нет, то психологическое состояние людей тяжелое. Жители военного городка признаются - покидать родной дом трудно.

"Якби ви знали, як ми бігли. Куди у шо одіться. В фуру по нараховували людей скільки могли а там по дорозі хто як біг".

"Дітки з колясками, мами з колясками бігли зі своїми дітками. Ну хіба це так можна".

Жителям военного городка обещали помочь нардепы. Для этого - создали специальный штаб.

"Оперативно був створений такий штаб допомоги. Тому, починаючи з самого ранку ми приймаємо всі звернення, заявки, прохання і на них оперативно реагуємо. Ми вивчаємо ситуацію з домогосподарством, якщо десь постраждали, будемо допомагати на компенсації", - говорит Юрий Павленко, народный депутат, "Оппозиционный блок".

Вернуться в свои дома местные жители смогут только завтра. При условии, если пожар удастся полностью ликвидировать.