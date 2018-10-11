Что ждет вас сегодня, 11 октября, и к каким изменениям готовиться - читайте в нашем гороскопе.

Овен

День благоприятный для вступления в брак, зачатия. Крупные покупки могут быть удачными. Сегодня вы сможете почувствовать себя хозяином положения, все, как вам будет казаться, подчинено вашей воле и согласно с вашими желаниями.

Пройдет то состояние, когда вам казалось, что все настроены против вас. На службе и дома вы почувствуете взаимопонимание.

Телец

Сегодня вам придется сделать трудный выбор в жизни. Надейтесь только на себя, не пытайтесь слишком опираться на партнеров и не ждите помощи от близких.

Все это только помешает делу и вызовет у вас лишнее раздражение. Возможно, вам удастся решить личные проблемы.

Но ощущение того, что мечты вашей жизни не реализовались, принесет некоторое разочарование. Не все вас будет устраивать в отношениях с партнером, ибо ваши требования слишком высоки.

Близнецы

День благоприятный для планирования деятельности и оценки собственного положения. Старайтесь быть приветливым с окружающими. Проявите мудрость и выдержку.

Ваши подвижность, живой и проницательный ум, качества интересного собеседника станут центром внимания. Если не потеряете решимости, то возможны договоренности о выгодном деле.

Вторую половину дня посвятите укреплению своего здоровья.

Рак

Действия окружающих вас людей будут носить непредсказуемый, импульсивный характер. События внешней жизни потребуют от вас бесстрашия, настойчивости.

Вы будете готовы отстаивать свою правоту любыми средствами, невзирая на последствия, что может осложнить и без того тяжелую ситуацию.

Не стоит расширять сферу деятельности, принимать важные решения; не все будет получаться. Вам необходимы отдых и внимательное отношение к своему здоровью.

Лев

Интеллектуальная жизнь Львов будет живой и конкретной, основанной на наблюдениях. Вы будете иметь склонность к мечтательности, философским раздумьям, будете способны лечить души близких вам людей.

Полное развитие способностей будет зависеть от понимания и уважения окружающих.

Дева

Хорошее настроение и желание работать будут содействовать вашему обаянию и располагать к вам окружающих. Рекомендуется не навязывать своих мыслей друзьям и коллегам по работе.

Сегодня используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь.

Весы

Вы сможете навести порядок не только в доме или на дачном участке, но и в собственных чувствах. В результате увеличится энергетический потенциал, вы можете стать увереннее в завтрашнем дне.

Во второй половине дня вы можете столкнуться с неожиданностями, не все из которых окажутся приятными. Вероятно вам придется уделить все свое внимание старшим родственникам.

Скорпион

Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. Постарайтесь, несмотря ни на что, владеть собой и не принимать поспешных, необдуманных решений.

Вероятно, вам придется приложить некоторые усилия, отстаивая стабильность своего положения. Если вы вовремя не сориентируетесь или будете пассивны, то окажетесь уязвимыми и подчиненными чужой воле.

Стрелец

Сегодня ваши чувства могут приобрести необыкновенную остроту. Усилятся интуиция, дар предвидения. Возможности ваши велики - вы сможете предугадать события скорого времени, верно определить положение и суть вещей. Возможно, что к вам обратятся за помощью.

Нельзя отказывать. Вы сможете снять создавшееся напряжение, занявшись любимым делом.

Козерог

Первая половина дня будет связана с финансовыми проблемами. Сейчас важно сконцентрироваться на главном, проникнуть в суть вещей, претворить задуманное в действительность.

Вы сможете объединить в себе желание обновления и трезвый, рассудительный взгляд на вещи. В результате этого во второй половине дня велика вероятность материального успеха.

Водолей

Извинитесь, если считаете себя виноватым перед кем-либо и простите виноватых перед вами. Не стоит повторять прежних ошибок, и тогда отношения с давними знакомыми могут качественно измениться.

Благодаря этому вторая половина дня будет располагать к покою и равновесию.

Рыбы

День не благоприятен для установления контактов и активного общения. Вы не сможете прийти в себя и по-новому взглянуть на мир, по-прежнему вероятны столкновения с проблемой взаимоотношений с окружающими. Дальнейшее развитие событий потребует от вас осторожности и взвешенности.

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