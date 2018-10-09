Совет Организации Объединенных Наций по правам человека обеспокоен в связи с исчезновением в Стамбуле оппозиционного журналиста из Саудовской Аравии Джамала Хашогги и считает, что случившееся имеет "очевидно насильственный характер". Об этом сообщила спикер совета Равина Шамдасани на брифинге в Женеве 9 октября, информирует Reuters.

По ее словам, если сообщения о смерти Хашогги после посещения им Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле правдивы, то "это действительно шокирует".

Шамдасани призвала Турцию и Саудовскую Аравию провести "оперативное и беспристрастное расследование" исчезновения Хашогги и представить выводы общественности.

Обе страны несут обязательства как в сфере уголовного права, так и по законодательству в области соблюдения прав человека, подчеркнула спикер.

Напомним, в Болгарии зверски убили журналистку-расследователя.