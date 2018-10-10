В Македонии запустили процедуру переименования страны [ Редактировать ]
Правительство Македонии запустило процедуру переименования страны. Об этом сообщает Balkan Insight.
"На внеочередном заседании в понедельник правительство Македонии, возглавляемое социал-демократами, приняло предложение о внесении конституционных изменений, чтобы изменить название страны на Республика Северная Македония", - сказано в сообщении.
В частности, во вторник в парламенте должны принять предложение к рассмотрению в сессионном зале.
Напомним, председатель Государственной избирательной комиссии Македонии Оливер Дерковски в ходе пресс-конференции объявил о том, что референдум о переименовании республики не состоялся из-за низкой явки.
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