Правительство Македонии запустило процедуру переименования страны. Об этом сообщает Balkan Insight.

"На внеочередном заседании в понедельник правительство Македонии, возглавляемое социал-демократами, приняло предложение о внесении конституционных изменений, чтобы изменить название страны на Республика Северная Македония", - сказано в сообщении.

В частности, во вторник в парламенте должны принять предложение к рассмотрению в сессионном зале.

Напомним, председатель Государственной избирательной комиссии Македонии Оливер Дерковски в ходе пресс-конференции объявил о том, что референдум о переименовании республики не состоялся из-за низкой явки.