Компания Facebook представила свои первые гаджеты [ Редактировать ]
В Facebook представили первые гаджеты собственного производства - умные экраны Portal и Portal+. Эти устройства синхронизируются с контактами из Facebook Messenger и предназначены для видеозвонков, пишет издание Buro 24\7.
В гаджеты встроен искусственный интеллект, который делает процесс общения более комфортным. Например, камера самостоятельно приближает изображение, чтобы собеседник всегда находился в кадре. Кроме того, при звонках можно использовать функцию дополненной реальности. Кроме видеозвонков, устройства могут выполнять и другие функции. Благодаря встроенному голосовому помощнику Алексе, гаджеты сообщают погоду, проигрывают музыку и даже могут заказать доставку еды.
Стандартная модель Portal имеет диагональ в 10 дюймов, а Portal+ - 15 дюймов. Приобрести гаджеты можно за $199 и $349 соответственно. Набор из двух устройств обойдется дешевле - всего $298.
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