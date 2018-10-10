Несколько журналисток обвинили государственного министра иностранных дел Индии Джаведа Акбара в сексуальных домогательствах. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает NDTV.

В частности, журналистка Прия Рамани рассказала, что год назад хотела взять интервью у Акбара, в ответ он пригласил ее в гостиничный номер в городе Мумбаи. Во время интервью госминистр предлагал девушке выпить и сесть на кровать рядом с ним.

Как рассказала другая журналистка Шума Раха, она попала в такую ​​же ситуацию с Акбаром в гостинице в городе Калькутта.

Отмечено, что обвинения против Акбара были выдвинуты в рамках движения #MeToo, который осуждает домогательства и выступает в защиту их жертв.

Сам министр пока не ответил на обвинения, сейчас он находится с визитом в Нигерии.

Напомним, что известный актер попал в тюрьму за изнасилование.