Министра обвинили в сексуальных домогательствах к журналисткам [ Редактировать ]
Несколько журналисток обвинили государственного министра иностранных дел Индии Джаведа Акбара в сексуальных домогательствах. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает NDTV.
В частности, журналистка Прия Рамани рассказала, что год назад хотела взять интервью у Акбара, в ответ он пригласил ее в гостиничный номер в городе Мумбаи. Во время интервью госминистр предлагал девушке выпить и сесть на кровать рядом с ним.
Как рассказала другая журналистка Шума Раха, она попала в такую же ситуацию с Акбаром в гостинице в городе Калькутта.
Отмечено, что обвинения против Акбара были выдвинуты в рамках движения #MeToo, который осуждает домогательства и выступает в защиту их жертв.
Сам министр пока не ответил на обвинения, сейчас он находится с визитом в Нигерии.
Напомним, что известный актер попал в тюрьму за изнасилование.
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