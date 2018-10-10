На Харківщині зібрали гуманітарну допомогу для постраждалих у Ічні [ Редактировать ]
Жителі Харківщини, які пережили вибухи на двох арсеналах у Лозовій 2008 та Балаклії 2017, першими відгукнулися на надзвичайну подію в Ічні. За півдня вони зібрали для постраждалих 22 тонни продуктів. Їх надали місцеві підприємства. Охочі допомогти звозили харчі з різних кінців області до центра Харкова.
Потім курсанти-рятувальники завантажили все в один ваговоз, який і вирушив до Чернігівщини. До постраждалих вантаж прибув уже сьогодні вночі.
"Мы начали работать с нашими районами, с нашими предприятиями, предпринимателями, и с трех часов начали загружать машины. Это хлеб, вода, мука. Овощи, колбаса, сахар, масло растительное. Т.е. то, что необходимо людям на первое время для того, чтобы пережить данные трудные моменты", - говорить Світлана Калачова, керівник служби торгівлі та харчування в разі надзвичайних ситуацій Харківської ОДА.
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