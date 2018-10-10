В Харькове двое подростков устроили стрельбу в лесопосадке по улице Героев Труда.

Полицейские, прибыли по вызову шокированных очевидцев и обнаружили среди деревьев юношей 16 и 17 лет, передает пресс-служба Нацполиции области.

Сообщается, что несовершеннолетние просто "развлекались".

У молодых людей были изъяты стартовый и пневматический пистолет, 34 неиспользованных и 14 использованных патронов, колба с металлическими шариками, два шокера и три газовых баллончика.

Следователями полиции возбуждено дело по уголовной по статье "хулиганство", молодым людям грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

До этого в Киеве военный расстрелял людей в кафе.