В харьковском парке подростки открыли стрельбу [ Редактировать ]
В Харькове двое подростков устроили стрельбу в лесопосадке по улице Героев Труда.
Полицейские, прибыли по вызову шокированных очевидцев и обнаружили среди деревьев юношей 16 и 17 лет, передает пресс-служба Нацполиции области.
Сообщается, что несовершеннолетние просто "развлекались".
У молодых людей были изъяты стартовый и пневматический пистолет, 34 неиспользованных и 14 использованных патронов, колба с металлическими шариками, два шокера и три газовых баллончика.
Следователями полиции возбуждено дело по уголовной по статье "хулиганство", молодым людям грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
До этого в Киеве военный расстрелял людей в кафе.
по теме
В Киеве военный расстрелял людей в кафе
На столичной Дарнице отдых офицеров в кафе окончился стрельбой
В центре Парижа обстреляли автомобиль с пассажирами
Около 6 утра вблизи Елисейских полей двое злоумышленников на мотоциклах открыли огонь по автомобилю
Нападение на активиста в Одессе: задержаны еще три человека
В Одесской области правоохранительные органы задержали еще трех подозреваемых в нападении на активиста
В Киеве произошла стрельба, есть раненые
В ночь на 6 октября в одном из районов столицы произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек
В Харьковском метро полицейские зверски издевались над людьми (видео)
В Харькове полицейские-вымогатели избивали мужчин и унижали женщин