Взрывы в Ичне: из зоны ЧП спасли детей [ Редактировать ]
По состоянию на 7 утра 10 октября на территории военного склада вблизи Ични Черниговской области продолжают наблюдаются одиночные случаи детонации боеприпасов.
Погибших и травмированных на данное время нет, информирует пресс-служба ГСЧС Украины.
"В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью более 1 тысячи человек и 212 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 257 человек и 74 единиц техники. Для координации привлеченных сил и средств, оказание помощи населению развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС Украины ", - говорится в сообщении.
Кроме того, подразделениями ГСЧС спасены 16 человек, из них 2 детей, из 5-километровой зоны поражения (село Августовка), передает УНН.
В 11 эвакуационных пунктах размещены 2 тысячи 277 человек, из них 256 детей. В пунктах приема организовано питание эвакуированного населения, оказывается медицинская и психологическая помощь.
Пиротехническими подразделениями отработано 37 заявок от местного населения. Работы продолжаются.
В готовности к применению содержится пожарная и медицинская авиация ГСЧС.
Напомним, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман экстренно вылетел в Черниговскую область.
Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.
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