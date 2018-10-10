Обстрелы на Донбассе: погиб военный, есть раненые [ Редактировать ]
9 октября боевики на Донбассе 39 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом 14 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
В ходе боевых действий один участник Операции Объединенных сил (ООС) погиб, двое получили ранения, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
"Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Новолуганское, Майское, Железное, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - говорится в сообщении.
Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ствольную артиллерию калибра 152 мм враг применил, открывая огонь по опорному пункту вблизи Новотошковского, а калибра 122 мм - в районе населенного пункта Водяное.
Позиции ООС в районе Луганского, Гнутово и Лебединского боевики обстреляля из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Крымского, Новотошковское, Золотого, Новозвановка, Луганского, Новолуганское и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм.
По защитниках Крымского и Новозвановка боевики применяли вооружения боевых машин пехоты БМП-1. Позиции Объединенных сил в районе Золотого были обстреляны также противотанковыми управляемыми ракетами.
Трех боевиков уничтожили и пятерых ранили.
Тем временем бойцы ВСУ в Песках усиливают укрепления.
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