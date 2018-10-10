Нову машину залпового вогню створили в "Укроборонпромі". Вона дістала назву "Берест". Усі її деталі виготовлені в Україні.

Порівняно з "Градами", новинка має більшу потужність залпу, точність ведення вогню, цифрову систему управління та наведення. Крім того, оснащена півсотнею реактивних снарядів.