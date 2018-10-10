"Укроборонпром" презентував систему залпового вогню "Берест" [ Редактировать ]
Нову машину залпового вогню створили в "Укроборонпромі". Вона дістала назву "Берест". Усі її деталі виготовлені в Україні.
Порівняно з "Градами", новинка має більшу потужність залпу, точність ведення вогню, цифрову систему управління та наведення. Крім того, оснащена півсотнею реактивних снарядів.
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