Дети с автоматами шокировали пассажиров в метро Харькова (фото) [ Редактировать ]
В Харькове группу старшеклассников с деревянными автоматами остановили на входе в метро.
Дети ехали на соревнование, но, при входе на станцию метро "Университет", дежурная не захотела пропустить подростков, сообщает местное издание Vgorode со слов очевидцев.
"Аргументировала тем, что деревянные автоматы похожи на настоящие, и плоховидящие люди могут вызвать полицию", - говорится в сообщении.
Дежурная согласилась школьников только тогда, когда они замотали автоматы в куртки.
Фото: ХХ
Несколькими днями ранее выяснилось, что в харьковском метро полицейские зверски издевались над людьми.
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