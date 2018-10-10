СБУ затримала на Запоріжжі бойовика [ Редактировать ]
На Запоріжжі викрили бойовика самопроголошеної ДНР. Спочатку він командував танковими розрахунками окупантів, брав участь у бойових діях проти української армії. Згодом чоловік виїхав до Росії, де його завербували російські спецслужби.
А цьогоріч повернувся додому й активно збирав інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ, розташування військових об'єктів, правоохоронних органів та адмінбудівель. Усе це передавав кремлівським кураторам.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 стаття 258 з позначкою "три"кримінального кодексу України. Санкція даної стаття передбачає позбавлення волі строком до 15 років", - говорить Сергій Левченко, речник управління СБУ в Запорізькій області.
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