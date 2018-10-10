"Муратик, плачь": Ани Лорак выставила на показ свои "прелести" (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак вызвала фурор, выложив в сеть ряд фото, которые поклонники охарактеризовали, как "полуголые". И ни одно из фото не обходится без упоминания мужа Каролины Мурата Налчаджиоглу в комментариях, ведь поклонники во всю обсуждают возможный развод звезды.
Так, на одном из снимков Ани Лорак предпочла минимальный макияж и распустила волосы. При этом артистка облачилась в откровенное, обнажающее часть бедра, темно-бордовое платье с глубоким декольте.
"Фото почти все в полураздетом виде", "Божественно!" "Муратик, смотри теперь и плачь, что потерял такую красавицу", "Действительно,чего ему не хватало? Она такая красивая, успешная" - написали в комментариях.
Кроме того, до этого певица выложила фото, снятое с ракурса, максимально акцентирующего внимание на обнаженной чуть ли не до пояса ноге Каролины:
"Хорошая фотография, никакого фотошопа", "Муж оценит", - прокомментировали поклонники.
Таким образом, каждую фотографию Каролины фанаты теперь оценивают, в том числе, с точки зрения реакции ее мужа.
Все началось после того, как Мурат был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. При этом оказалось, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.
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