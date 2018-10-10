Ани Лорак все чаще позирует в откровенных нарядах. Фото: instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак вызвала фурор, выложив в сеть ряд фото, которые поклонники охарактеризовали, как "полуголые". И ни одно из фото не обходится без упоминания мужа Каролины Мурата Налчаджиоглу в комментариях, ведь поклонники во всю обсуждают возможный развод звезды.

Так, на одном из снимков Ани Лорак предпочла минимальный макияж и распустила волосы. При этом артистка облачилась в откровенное, обнажающее часть бедра, темно-бордовое платье с глубоким декольте.

"Фото почти все в полураздетом виде", "Божественно!" "Муратик, смотри теперь и плачь, что потерял такую красавицу", "Действительно,чего ему не хватало? Она такая красивая, успешная" - написали в комментариях.

Кроме того, до этого певица выложила фото, снятое с ракурса, максимально акцентирующего внимание на обнаженной чуть ли не до пояса ноге Каролины:

"Хорошая фотография, никакого фотошопа", "Муж оценит", - прокомментировали поклонники.

Таким образом, каждую фотографию Каролины фанаты теперь оценивают, в том числе, с точки зрения реакции ее мужа.

Все началось после того, как Мурат был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. При этом оказалось, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.