День несподіванок і провокацій. Гарячим видалося засідання напередодні в ПАРЄ. Депутати дискутували про ускладнення механізму запровадження санкцій проти національних делегацій. Що, на думку більшості українських представників, поверне Росію в Парламентську асамблею. Чим закінчилося обговорення документа - знає Ірина Іванова.

Найочікуванішу доповідь зачитала представниця Бельгії Петра де Суттер. Саме вона підготувала документ про зміни до регламенту. Українська делегація, як і обіцяла, влаштувала жорсткий опір пропозиціям. Один із представників Верховної Ради ось так вирішив показати дієвий спосіб - як уберегтися від токсичності Росії, яка, на його думку, може повернутися до асамблеї в разі ухвалення документа.

"Я вважаю, ми всі маємо підготуватися до так званого діалогу з російськими представниками. Особисто я - готовий. Це рукавиці для захисту від токсичних речовин. Вони потрібні нам усім - щоб вітатися за руку з російськими представниками або тримати ручку дверей після них. Бо інакше це загрожуватиме нашому життю", - говорить Олексій Гончаренко, член української делегації в ПАРЄ.

Відсилки до отруєння в Солсбері та інших злочинів російського режиму не раз звучали в ПАРЄ. Проте їх замало, аби переконати генсека Ради Європи. Він наполягає на відновленні діалогу з РФ.

"Пан Гончаренко спрямував свій виступ до мене, бо нібито це я хочу домогтися повернення Російської Федерації до цієї Асамблеї. Це не була моя особиста ініціатива. Я не втручаюся в дебати. Моя думка з цього приводу така - не можна позбавляти людей, які засідають у цій залі, права на голосування", - говорить Турбйорн Ягланд, генсек Ради Європи.

Доля суперечливого, на думку багатьох депутатів, документа вирішилася в другій половині дня. Після гарячих дискусій його повернули на доопрацювання.

"Вимог Росії до наступного року виконано не буде. І я маю великі сумніви, що Російська Федерація, за таких умов, що вони побачили сьогодні в залі, подаватиме свої повноваження на 2019 рік", - говорить Володимир Ар'єв, голова української делегації в ПАРЄ.

Щойно депутати почали ділитися новинами з сесійної зали, як поруч з'явилася журналістка пропагандистського телеканалу з РФ. Провокаторка цілий день "смикала" українських делегатів і кореспондентів. На зауваження не реагувала, заважала працювати і зрештою поплатилася за свою нахабність. Українці взяли пропагандистку в щільне кільце і заспівали їй гімн.

Проте перемогу святкувати зарано. Рішення відправити доповідь на доопрацювання лише відтермінувало її розгляд. Над документом працюватимуть три комітети. Щойно підготують зміни - його знову винесуть на голосування.