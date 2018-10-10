Невеликі, але ефективні. Винахідники з університету Ланкастера довели, що вітровим турбінам не обов'язково мати довжелезні крила, щоб виробляти багато енергії. Уся справа в особливості конструкції. Що вигадали дослідники - дивіться далі.

Ось такий невеличкий пристрій за ефективністю може позмагатися з величезними вітровими турбінами. Мешканці цього сорокатриповерхового хмарочоса в Лондоні їх майже не вмикають, скаржаться на шум від них. А от винахід учених університету Ланкастера, такої вади не має. Ба більше - розмір дозволяє встановлювати пристрій навіть у квартирі.

"Таку турбіну можна використовувати тим, у кого є балкон. Оскільки всі балкони розташовані на одній лінії - пристрої можна встановити так, щоб вони виробляли енергію просто з квартир", - говорить Ясін Нурані, винахідник вітрової турбіни.

Головна особливість такої портативної турбіни те, що вона обертається за будь-якого напрямку вітру. Винахід має кілька вентеляційних отворів. Тиск, що змінюється під дією вітру, спричиняє рух турбіни. Щоб вона запрацювала, потрібно лише під'єднати пристрій до генератора.

"Ми називаємо цю турбіну O-wind. Її особливість у тому, що вона обертається завжди - незалежно від напрямку вітру: чи він дме знизу, зверху, справа, зліва, вертикально або по-діагоналі. Це взагалі неважливо", - говорить Ясін Нурані, винахідник вітрової турбіни O-wind.

"Ми випробовували цей прототип у різних ситуаціях - за вітряної погоди та поблизу моря. Турбіна завжди обертається в одному напрямку. Ми тестували її і в тунелі університету Ланкастер, там вона працює повільно. Це дає нам добрий старт для вдосконалення технології та подальшого виходу на ринок", - говорить Ніколас Ореллана, винахідник вітрової турбіни O-wind.

На розробку вчених надихнув проект науковців НАСА. Ті розробили кулі, що рухаються від вітру на Марсі. щоб удосконалити і продати розробку, винахідникам необхідні гроші. Вони сподіваються отримати премію на міжнародному конкурсі "Дайсон" - 30 тисяч доларів.