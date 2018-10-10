У Флориді проводять масову евакуацію [ Редактировать ]
Зустріти ураган "Майкл" готується й Америка. Його жертвами в країнах Центральної Америки вже стали тринадцять людей. І тепер стихія наближається до узбережжя США. Дмитро Анопченко з'ясовував, наскільки серйозна загроза.
Сила вітру 150 кілометрів на годину, нескінченні зливи, які призвели до повеней. У Сальвадорі і Нікарагуа ураган забрав 13 життів і за даними метеорологів - тільки посилюється, просуваючись у напрямку Флориди. Національний центр з контролю за ураганами прогнозує, що досягнувши американського узбережжя, "Майкл"посилиться до третьої категорії - з чотирьох можливих.
Погода зараз настільки непередбачувана, що навіть суперкомп'ютери не можуть розрахувати, куди саме рушить ураган. Отже владі щоб не ризикувати - доводиться щоразу проводити масштабну евакуацію з усіх районів, які теоретично можуть постраждати.
Губернатор Алабами ввела в штаті надзвичайний режим... В курортній Флориді розпорядилися провести примусову евакуацію в декількох округах штату.
"Якщо вам скажуть залишити свої будинки - зробіть це. Не чекайте до останньої хвилини, тому що цей шторм відрізняється від усіх, які я бачив, скільки працюю. Він неймовірно швидкий", - говорить Рік Скотт, губернатор Флориди.
А туристи масово здають квитки адже є загроза, що зовсім скоро аеропорти закриють. І ті, хто вже вилетів або ще наважаться вилітати, можуть застрягти на декілька діб в холодних залах очікування.
Ураган "Флоренс" нещодавно приніс збитків на 50 мільярдів доларів. Багато хто залишився без страхових виплат, всі витрати за свій рахунок. І нове випробування - ураган "Майкл" - здатний вдарити не тільки по території країни, але і по її економіці.
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