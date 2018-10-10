На всей территории Украины усиливают охрану и оборону складов и арсеналов после ЧП с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области.

"По приказу начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко усилена охрана и оборона складов и арсеналов хранения боеприпасов на всей территории Украины", - сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

При этом мероприятия локализации и ликвидации чрезвычайного происшествия на 6-м арсенале продолжаются:

"Ситуация контролируется. Также дополнительно к уже имеющейся специальной инженерной и пожарной технике запланировано прибытие еще трех пожарных танков на территорию 6-го арсенала. Продолжают проводиться соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы, на технической территории 6-го арсенала начался пожар.

В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.