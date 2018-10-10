Взрывы в Ичне: по всей Украине срочно укрепляют оборону арсеналов [ Редактировать ]
На всей территории Украины усиливают охрану и оборону складов и арсеналов после ЧП с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области.
"По приказу начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко усилена охрана и оборона складов и арсеналов хранения боеприпасов на всей территории Украины", - сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
При этом мероприятия локализации и ликвидации чрезвычайного происшествия на 6-м арсенале продолжаются:
"Ситуация контролируется. Также дополнительно к уже имеющейся специальной инженерной и пожарной технике запланировано прибытие еще трех пожарных танков на территорию 6-го арсенала. Продолжают проводиться соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы, на технической территории 6-го арсенала начался пожар.
В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.
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