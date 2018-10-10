Бойцовские собаки изуродовали пенсионерку в Херсоне [ Редактировать ]
В Херсоне на улице Циолковского на прохожую пенсионерку набросились две бойцовские собаки.
У 73-летней женщины - раны век глаза с повреждением глазного яблока, сообщает местное издание khersonline.net.
Кроме того, у пенсионерки кусано-рваные раны в области бедра.
Сообщается, что ЧП произошло 6 октября и в этот же день 14-летнюю жительницу села Малокаховка Херсонской области покусал домашний пес. У нее раны головы и уха.
До этого под Херсоном трое мужчин жестоко избили знакомую, привязав к дереву.
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