В Херсоне на улице Циолковского на прохожую пенсионерку набросились две бойцовские собаки.

У 73-летней женщины - раны век глаза с повреждением глазного яблока, сообщает местное издание khersonline.net.

Кроме того, у пенсионерки кусано-рваные раны в области бедра.

Сообщается, что ЧП произошло 6 октября и в этот же день 14-летнюю жительницу села Малокаховка Херсонской области покусал домашний пес. У нее раны головы и уха.

До этого под Херсоном трое мужчин жестоко избили знакомую, привязав к дереву.