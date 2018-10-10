СБУ не может наказать за двойное гражданство [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины не может привлечь к ответственности государственных служащих и чиновников за двойное гражданство, заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Так, отвечая на вопрос, примет ли Служба безопасности меры в связи с двойным гражданством чиновников, которые подозреваются в его наличии, она ответила: "А у нас есть в законодательстве ответственность за двойное гражданство?", передает УНИАН.
На уточняющее замечание, что речь идет не о рядовых гражданах, а государственных служащих, пресс-секретарь СБУ отметила: "Мы в рамках своей компетенции можем их лишить доступа к гостайне, если они являются ее носителями. Все".
Гитлянская добавила, что СБУ проведет проверку должностных лиц, подозревающихся в наличии двойного гражданства, на предмет доступа к государственной тайне.
Тем временем в МИД Украины предложили ввести уголовную ответственность за двойное гражданство.
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