В Украине с 8 по 19 октября проходят масштабные международные учения военной авиации "Чистое небо-2018" стран-членов НАТО и союзников.

"Украинские летчики вместе с американскими пилотами одновременно выполняют задачи в небе на Хмельнитчине. В воздухе экипажи F-15C, Су-27, МиГ-29, Су-25, Су-24, Л-39. Пилоты обеих стран осуществляют ознакомительные полеты на самолетах союзников", - сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

В учениях принимают участие подразделения Украины, США, Британии, Бельгии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши и Румынии.

За время маневров планируется осуществить около 330 вылетов, а количество задействованных военнослужащих достигнет 700 человек. При этом от Воздушных сил ВСУ будет пять подразделений тактической авиации, и всего около 350 военнослужащих.

Целью учения заявлено повышение уровня подготовки экипажей при выполнении тактических задач в коалиционной среде, повышение уровня совместимости с ВВС США и других стран НАТО при ведении совместных операций по защите "воздуха".

Также во второй половине осени Украина и НАТО проведут военные учения у границ России.