Умерла звезда легендарного сериала [ Редактировать ]
Американская актриса Селеста Ярнелл умерла 7 октября в своем доме в городе Уэлтлейк Виллидж, Калифорния. Об этом в среду, 10 октября, сообщает Deadline.
Голливудская звезда скончалась на 75 году жизни. Причиной кончины стал рак яичника. Впервые Ярнелл рассказала о недуге в 2014 году. Селеста была одной из самых известных эпизодических актрис в 1960-70 годов. Она сыграла старшину Марту Лендон в девятом эпизоде второго сезона "Стартрек".
Также актриса появилась в фильме "Немного жизни, немного любви" с Элвисом Пресли в 1968 году.
На днях в США скончался известный голливудский актер.
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