Американская актриса Селеста Ярнелл умерла 7 октября в своем доме в городе Уэлтлейк Виллидж, Калифорния. Об этом в среду, 10 октября, сообщает Deadline.

Голливудская звезда скончалась на 75 году жизни. Причиной кончины стал рак яичника. Впервые Ярнелл рассказала о недуге в 2014 году. Селеста была одной из самых известных эпизодических актрис в 1960-70 годов. Она сыграла старшину Марту Лендон в девятом эпизоде второго сезона "Стартрек".

Также актриса появилась в фильме "Немного жизни, немного любви" с Элвисом Пресли в 1968 году.

На днях в США скончался известный голливудский актер.