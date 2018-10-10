Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в сети фото, которое фанаты нашли весьма неоднозначным.

На фото певица запечатлена на сцене в прыжке, при этом правой рукой она показывает средний палец, что считается оскорбительным и неприличным жестом.

При этом звезда обращается к поклонникам с словами "Хлеба и зрелищ".

Многие фанаты были обескуражены подобным обращением:

"Правой рукой показала ...", "Странный кадр", "А кому адресован средний палец?", "Вы правой рукой ... показываете", - написали пользователи в комментариях.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Впрочем, многим фанатам фото понравилось, о чем свидетельствуют 90 тысяч лайков, собранных менее чем за сутки.

До этого поклонники оценили "шикарную грудь" Лободы.