Светлана Лобода оскорбила зрителей неприличной выходкой (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в сети фото, которое фанаты нашли весьма неоднозначным.
На фото певица запечатлена на сцене в прыжке, при этом правой рукой она показывает средний палец, что считается оскорбительным и неприличным жестом.
При этом звезда обращается к поклонникам с словами "Хлеба и зрелищ".
Многие фанаты были обескуражены подобным обращением:
"Правой рукой показала ...", "Странный кадр", "А кому адресован средний палец?", "Вы правой рукой ... показываете", - написали пользователи в комментариях.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Впрочем, многим фанатам фото понравилось, о чем свидетельствуют 90 тысяч лайков, собранных менее чем за сутки.
До этого поклонники оценили "шикарную грудь" Лободы.
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