Вода стоїть у проходах та тунелях

Через сильні зливи затопило Барселону. У кількох районах міста зупинили автобуси та закрили лінії метро. Вода піднялася на горі Монжуїк, де розташовані багато пам'яток.

Містяни зафільмували бурхливі потоки на сходах Національного музею Каталонії. Затопило також частину стадіону футбольного клубу "Барселона". Вода стоїть у проходах та тунелях.