Ні чоловік, ні жінка. Мешканці Нью-Йорка тепер можуть обирати гендерно-нейтральну опцію "Х" у своїх свідоцтвах про народження. Такий закон підписав напередодні мер міста Білл де Блазіо.

Він дозволяє людям, які не асоціюють себе з жодною з двох статей, з легкістю змінювати документи, отримані при народженні. Підтвердження лікаря для цього не потрібне.

У США можливість обрати гендер "Х" у свідоцтві уже мають мешканці штатів Каліфорнія, Орегон, Вашингтон та Нью-Джерсі.