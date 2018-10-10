У Нью-Йорку ввели нейтральну стать [ Редактировать ]
Ні чоловік, ні жінка. Мешканці Нью-Йорка тепер можуть обирати гендерно-нейтральну опцію "Х" у своїх свідоцтвах про народження. Такий закон підписав напередодні мер міста Білл де Блазіо.
Він дозволяє людям, які не асоціюють себе з жодною з двох статей, з легкістю змінювати документи, отримані при народженні. Підтвердження лікаря для цього не потрібне.
У США можливість обрати гендер "Х" у свідоцтві уже мають мешканці штатів Каліфорнія, Орегон, Вашингтон та Нью-Джерсі.
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