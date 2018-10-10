Министерство обороны Украины считает, что 6-й арсенал в Ичнянском районе Черниговской области был подорван диверсантами, сообщает LB.ua.

"По нашему мнению, то, что взрывы происходили таким образом, что сначала был хлопок, потом зарево, после этого два хлопка и взрывы боеприпасов, свидетельствует о том, вероятна закладка боеприпаса для подрыва наших хранилищ. Почему не удалось сохранить? Недостаточно было оборудование периметра. Вторая позиция: мы надежно можем сохранить наши запасы только тогда, когда построим надежные железобетонные конструкции", - сказал на заседании правительства министр обороны Степан Полторак.

Полторак подчеркнул, что взрывы боеприпасов начались в разных местах.

"Почти весь опрошенный личный состав сообщил, что первые взрывы были в 3:20. Они были одновременными сразу на трех хранилищах. После этого в 3:45 произошли еще шесть взрывов на разных хранилищах, причем это происходило по всему периметру - по разных углах и в центре", - сказал министр.

Полторак подчеркнул, что меры безопасности на арсенале были соблюдены на достаточном уровне.

"На этом арсенале выделена штатная категория батальон, укомплектована рота для обеспечения охраны, введена кинологическая служба, размещены средства радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников и проводилась работа по оборудованию мест хранения оружия. На время взрыва на каждом посту было по два человека: один военнослужащий ВСУ и один представитель ВОХР. Кроме того, на страже находился начальник стражи, помощник начальника и резерв 10 человек. По периметру на расстоянии до 3 км находились 12 человек в разных видах нарядов", - сказал он.

По словам министра, по состоянию на октябрь 2018 года на арсенале хранилось около 69,5 тысяч тонн боеприпасов, хотя он рассчитан на 127 тысяч тонн. Но за последние годы почти половину запасов передислоцировали на другие арсеналы.

"Площадь его составляет 680 га. Охранный периметр - 8 км 200 метров. На нем расположены 112 хранилищ, из них 40% - открытые площадки", - рассказал министр.

До этого Петр Порошенко озвучил основные версии ЧП на арсенале.

Взрывы на военных складах в Черниговской области начались 9 октября. Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

С 10 октября по всей Украине срочно укрепляют оборону арсеналов.