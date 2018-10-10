Взрывы в Ичне: ликвидация последствий займет месяцы [ Редактировать ]
Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) планирует разминировать прилегающую к горящему военному арсеналу в Ичнянском районе Черниговской области территорию под Ичней до 15 декабря.
"С целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации разработан план очистки 16-километровой зоны от взрывоопасных предметов. Согласно плану, очистки 79 тысяч га территории пиротехническими подразделениями ГСЧС планируется завершить до 15 декабря 2018 года", - сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин сказал на заседании правительства 10 октября, передает "Укринформ".
Таким образом на ликвидацию последствий пожара, в результате которого снаряды разлетелись по всей зоне ЧП, понадобится более двух месяцев.
В район чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью свыше 1 тысячи человек и 212 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 257 человек и 74 единиц техники.
Напомним, 9 октября в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар.
Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. Воздушное пространство закрыто, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.
Президент Украины Петр Порошенко озвучил три основные версии случившегося и потребовал провести проверку тех, кто был ответственен за охрану арсенала в ночь перед взрывами.
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