На проспекте Леся Курбаса двое мужчин совершили вооруженное нападение на водителя такси, сообщили в пресс-службе полиции.

Во время ночного патрулирования полицейские заметили, как из одной из машин такси выбежали двое неизвестных, а ее водитель начал звать на помощь. Полиции сразу удалось задержать одного из подозреваемых, а второму удалось скрыться. Пообщавшись с ним и установив его личность и личность его напарника, правоохранителям в течении часа удалось задержать и второго злоумышленника. Один из них оказался 26-летним жителем Киева, а второй задержанный - 30-летним жителем Одессы . Как сообщает полиция, ранее они притягивались к уголовной ответственности.

По предварительной информации, мужчины вызвали такси, а по приезду на место назначения отказались платить за проезд. Между водителем и пассажирами завязался спор, после у таксиста начали требовать деньги. Водитель отказал и злоумышленники ударили его в голову и спину ножом. 52-летнего водителя госпитализировали с места происшествия, его жизни ничего не угрожает. Злоумышленникам грозит 10 лет лишения свободы.

В сентября в Киеве парень зверски убил таксиста.