На снимке 1943 года обнаружили "путешественника из будущего" (фото) [ Редактировать ]
Британский видеоредактор Стюарт Хамфрис опубликовал снимок, который многие пользователи сети назвали подтверждением того, что путешествия во времени - это реальность.
На обычном с первого взгляда снимке, датированном 1943 годом, пользователи заметили "путешественника во времени", который якобы рассматривает смартфон, пишет The Sun.
Стюарт Хамфрис, который профессионально занимается колоризацией черно-белых снимков и пленок, раскрасил очередной кадр и предложил пользователям сети определить, какой именно пляж изображен на фото.
Но пользователям удалось заметить сенсацию - смартфон в руках человека на снимке почти 80-летней давности.
Дело в том, что на фото изображены британские рабочие, которые отдыхают на пляже, а в центре стоит высокий статный мужчина и внимательно изучает свои руки, сложенные так, будто у него в руках смартфон.
Сам Хамфрис считает, что мужчина на снимке мог просто скручивать папиросу.
До этого в Бельгии нашли подводную лодку времен Первой мировой войны.
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