Пользователям удалось разглядеть смартфон на снимке почти 80-летней давности. Фото: The Sun

Британский видеоредактор Стюарт Хамфрис опубликовал снимок, который многие пользователи сети назвали подтверждением того, что путешествия во времени - это реальность.

На обычном с первого взгляда снимке, датированном 1943 годом, пользователи заметили "путешественника во времени", который якобы рассматривает смартфон, пишет The Sun.

Стюарт Хамфрис, который профессионально занимается колоризацией черно-белых снимков и пленок, раскрасил очередной кадр и предложил пользователям сети определить, какой именно пляж изображен на фото.

Но пользователям удалось заметить сенсацию - смартфон в руках человека на снимке почти 80-летней давности.

Дело в том, что на фото изображены британские рабочие, которые отдыхают на пляже, а в центре стоит высокий статный мужчина и внимательно изучает свои руки, сложенные так, будто у него в руках смартфон.

Сам Хамфрис считает, что мужчина на снимке мог просто скручивать папиросу.

До этого в Бельгии нашли подводную лодку времен Первой мировой войны.