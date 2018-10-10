В Кропивницкий прибыла икона Покрова Пресвятой Богородицы с частицей Ее Омофора, а также ковчег с мощами 30 святых воинов .

Как сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ, 8 октября, по случаю празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси, а также в преддверии празднования Покрова Пресвятой Богородицы и государственного праздника Дня Защитника Украины, с благословения митрополита Иоасафа, в город прибыли святыни. Они многократно доставлялись в зону АТО для духовной поддержки наших военных.

9 октября из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы после Божественной литургии святыни были поочередно доставлены в медицинские учреждения города.

Священники Иоанн Верескун и Максим Бойчура посетили Кировоградские городские больницы № 1 и № 3, а также Кировоградский областной госпиталь для ветеранов войны. До 13 октября святыни будут находиться на богослужениях в храмах города, а также больницах и воинских частях, учебных заведениях.