В районе порта Кавказ в Керченском проливе возле оккупированного Крыма получил пробоину сухогруз с украинцами на борту.

ЧП произошло с перевозившим уголь судном под флагом Того. На борту было 11 моряков: 10 украинцев и один гражданин Азербайджана. Семеро человек были сняты с сухогруза, сообщает "Росбалт".

"Россия направила в место происшествия два буксира, но капитан без объяснения причин отказался от услуг по откачке воды", - говорится в сообщении.

Карта: google.com.ua/maps

Ранее у берегов Бердянска ФСБ России задержала украинское судно Amadore.