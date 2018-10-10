Корабль с украинцами получил пробоину возле Крыма [ Редактировать ]
В районе порта Кавказ в Керченском проливе возле оккупированного Крыма получил пробоину сухогруз с украинцами на борту.
ЧП произошло с перевозившим уголь судном под флагом Того. На борту было 11 моряков: 10 украинцев и один гражданин Азербайджана. Семеро человек были сняты с сухогруза, сообщает "Росбалт".
"Россия направила в место происшествия два буксира, но капитан без объяснения причин отказался от услуг по откачке воды", - говорится в сообщении.
Карта: google.com.ua/maps
Ранее у берегов Бердянска ФСБ России задержала украинское судно Amadore.
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