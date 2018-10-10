Пожар в Ичне показали с воздуха (видео) [ Редактировать ]
В сети опубликовали видео масштабного пожара, который разгорелся в ночь на 9 октября в Ичне на территории 6-го арсенала Командования сил поддержки ВСУ в Черниговской области.
Пожар на арсенале вспыхнул около 3.30 ночи 9 октября. Взрывы услышали жители ближайших населенных пунктов, в том числе - Нежина и Прилук.
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