В сети опубликовали видео масштабного пожара, который разгорелся в ночь на 9 октября в Ичне на территории 6-го арсенала Командования сил поддержки ВСУ в Черниговской области.

Пожар на арсенале вспыхнул около 3.30 ночи 9 октября. Взрывы услышали жители ближайших населенных пунктов, в том числе - Нежина и Прилук.