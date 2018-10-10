Извержение Везувия стало одной из самых разрушительных катастроф в истории, в результате которой стихия за два дня разрушила древнеримские города Помпеи, Геркуланум и Стабии, расположенные ближе всего к подножию вулкана Группа археологов из Италии исследовала останки погибших в результате извержения в 79 году нашей эры и выяснила, что у большинства из них голова буквально взрывалась. Об этом сообщают РИА Новости.

В своей работе ученые изучили кости погибших в городе Геркуланум и выяснили, что их смерть была мгновенной. Они выявили на костях и внутри черепов погибших минеральный осадок красного и черного цветов. Химический анализ вещества показал, что в нем содержится много железа и его оксидов.

По мнению ученых, эта находка свидетельствует о том, что кровь у людей закипала и моментально превращалась в пар.

"Такой эффект представляется исходом одновременного непосредственного воздействия высоких температур и внутричерепного давления пара, вызванного вскипанием мозга, и взрыва черепа в результате", - пишут они в статье.

Кроме того, исследователи отметили, что во время извержения многие жители городов пытались спастись от лавы, температура которой составляла от двухсот до пятисот градусов Цельсия, в прибрежной полосе, однако в итоге они все попали в ловушку и погибли.

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